Темпы роста экономики Португалии превышают прогнозы

Темпы роста экономики Португалии превышают официальные прогнозы. Эксперты говорят, что толчок ей дают экспорт и инвестиции. Как ожидается, во втором квартале рост превысит 3%, а по итогам всего 2017 года этот показатель составит 2%.

Такой прогноз представил министр финансов Португалии.

[Мариу Сентену, министр финансов Португалии]:

«Наконец, мы догоняем. В первом квартале цифры огромные. Наш рост, если говорить о ВВП, более чем на две трети превышает темпы роста в Евросоюзе. Это очень значительный показатель. Мы ожидаем, что восстановление будет наблюдаться в течение всего 2017 года. Без сомнения, все хотят, чтобы оно продолжалось и в 2018».

Проблемы в экономике Португалии начались после всемирного финансового кризиса 2008 года. Страна была вынуждена просить финансовую помощь.

Теперь же Лиссабон вернулся к самым быстрым темпам роста за десятилетие. В первом квартале экономика выросла на 2,8%.

Чтобы воспользоваться растущим спросом на португальский долг, страна планирует издать краткосрочные облигации в юанях.

[Мариу Сентену, министр финансов Португалии]:

«Как я говорил раньше, если мы разместим такие облигации, это будет очень важно для диверсификации инвесторов».

Кроме того, Португалия может стать первым государством еврозоны, которое издаст облигации в национальной валюте Китая.