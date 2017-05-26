Венесуэльские школьники пропускают уроки из-за протестов

Юный венесуэлец Хосе Моралес занимается тхэквондо во дворе своего дома. Вот уже долгое время он вынужден пропускать тренировки и даже учёбу в школе.

В стране шесть недель не прекращаются беспорядки из-за подавления антиправительственных протестов. Многие родители не уверены, что их дети смогут добраться до школ в безопасности.

[Дива Родригес, жительница Каракаса]:

«Каждый день он учился, занимался дополнительно и ходил на тренировки. Всё расписание нарушено, даже тренировок сейчас нет». [Марбелла Сатурно, учительница]:

«Иногда во время протестов закрывают метро, поэтому детям трудно приехать в школу. А иногда не ходит общественный транспорт, дети едут долго и возвращаются очень поздно».

По всей стране демонстранты часто перекрывают дороги в начале дня, блокируя движение транспорта до вечера. При этом, Министерство образования не закрывает школы даже, если рядом вспыхивают стычки протестующих с полицией. Если частные учебные заведения приостанавливают занятия, им грозят штрафом.

Однако многие преподаватели всё равно не ходят на работу.

[Хосе Моралес, школьник]:

«Люди протестуют, и учителя не приходят. Мы тратим много времени, чтобы самим выучить предмет, но это очень сложно».

Протестующие требуют отставки Мадуро. Массовые выступления жестоко подавляют силовики. За шесть недель погибли уже более 50 человек.

В начале мая Мадуро подписал указ о созыве Национальной конституционной ассамблеи для разработки новой Конституции. А недавно он заявил, что в её состав войдут 540 человек, которых ещё предстоит избрать. Оппозиция считает, что действия президента разрушат Конституцию страны, и отказывается участвовать в этом процессе.