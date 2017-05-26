Взрыв в автомобиле: ранен бывший премьер-министр Греции

На бывшего премьер-министра Греции Лукаса Пападимоса совершили покушение. Это произошло четверг вечером в центре Афин. Он вскрыл пакет, в котором оказалось взрывное устройство. В этот момент он ехал в машине.

По данным властей, бывший премьер-министр получил ранения в грудь, живот и ноги. Он госпитализирован, но его жизнь вне опасности. В больнице его навестили греческие политики.

[Костас Симитис, бывший премьер-министр Греции]:

«Покушение на его жизнь показывает, насколько всё плохо у нас в стране. Тот, кто хорошо работает и заботится о стране, становится мишенью». [Никос Вуцис, спикер парламента]:

«Парламент Греции твёрдо уверен, что демократия не должна бояться и не должна уступать. Надеюсь, всё будет хорошо».

В результате взрыва лёгкие ранения получил и водитель Пападимоса. Его жизни также ничто не угрожает. На бронированном автомобиле политика повреждения остались только на лобовом стекле.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

Лукас Пападимос занимал должность премьер-министра с ноября 2011 года по май 2012-го.

По данным греческой полиции, за последние два месяца она перехватила несколько подозрительных пакетов, адресованных политикам Греции, Германии и сотрудникам Международного валютного фонда.