Страны, входящие и не входящие в ОПЕК, продлили сокращение добычи нефти

Страны, входящие и не входящие в ОПЕК, в четверг договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти ещё на девять месяцев — до марта 2018 года. Они пытаются сократить мировые запасы нефти, чтобы повысить стоимость сырья и увеличить свои доходы от его продажи. В последние три года оба показателя резко снизились.

Коалиция из 24 стран, которые решили сократить добычу, была создана полгода назад. Однако устранить глобальное перенасыщение и восстановить цены пока не удалось. Министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что соглашение работает, и что запасы нефти начнут сокращаться быстрее к концу года.

[Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии]:

«Всё говорит о том, что продление на девять месяцев – это оптимальное решение, которое сократит запасы нефти до пятилетнего минимума к концу года».

Благодаря сокращению добычи, в этом году стоимость нефти снова превышает 50 долларов за баррель. Это большой финансовый стимул для производителей, которые зависят от продажи энергоносителей. Из-за резкого падения цен в прошлом они были вынуждены истощать резервы в иностранной валюте.

[Халид аль-Фалих, министр энергетики Саудовской Аравии]:

«То, что мы делаем, хорошо для производителей по всему миру (и стран, и компаний), хорошо для индустрии. Это вернёт индустрии стабильность и инвестиции. Мы также уверены, что это хорошо для потребителей и мировой экономики».

Падение цен на нефть началось в 2014 году. Это заставило такие страны, как Россия и Саудовская Аравия, затянуть пояса, а также привело к беспорядкам в некоторых странах-производителях, таких как Венесуэла и Нигерия.

[Александр Новак, министр энергетики РФ]:

«Наша задача – сбалансировать рынок, обеспечить приток инвестиций в отрасль, сделать более прогнозируемым будущее для развития нефтяной отрасли. Это те ключевые цели, которые мы ставим перед собой. Безусловно, мы все имеем положительный эффект — как страны-производители, так и страны-потребители».

Повышение цен на нефть в этом году подтолкнуло Соединённые Штаты, которые не участвуют в сокращении, активнее добывать нефть из сланцевых пластов. Эксперты говорят, что это одна из причин того, что мировые запасы нефти по-прежнему слишком большие.