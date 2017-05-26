Кузнец делает пушки, чтобы оставить память об умирающем ремесле

Каждый день Дурсум Халилович идёт в свой магазин в боснийском городе Босанска Отока. Здесь он куёт ножи, делает колёса и тележки. Этим ремеслом занимается с детства. Мужчины в его семье около двух веков были кузнецами.

Раньше в Боснии такие магазины с колёсами и орудиями труда были очень популярны. Но несколько десятилетий назад начали массово закрываться. Подковы и фермерские инструменты перестали пользоваться большим спросом.

Но этот мужчина упорно продолжал дело. Теперь его мастерская – последняя в своём роде во всём северо-западном регионе страны.

[Дурсум Халилович, кузнец]:

«Я научился ремеслу у отца, когда был ещё ребёнком. Он дал мне профессию. Но теперь, когда я умру, никто не продолжит моё дело. Более чем двухвековая история нашей профессии кузнецов завершится».

63-летний кузнец решил оставить будущим поколениям то, что будет напоминать о его семье, а также об умирающей традиции.

Он начал изготавливать деревянные пушки. Все детали делает вручную, включая металлическое дуло и деревянную оболочку с колёсами. Процесс очень трудоёмкий. На одну пушку уходит более месяца.

[Дурсум Халилович, кузнец]:

«Эти пушки – то, что останется после моей смерти. Они очень качественные, будут служить очень долго на каждом углу Боснии. Некоторые я отправил за 500 километров отсюда».

Пока мастер сделал семь пушек. Некоторые установили в исторических местах для украшения. А некоторые активно используют во время священного у мусульман месяца Рамадан. Выстрел пушки каждый вечер оповещает верующих, что дневной пост закончился и можно поесть.