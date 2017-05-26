Торнадо и штормы вызвали разрушения в США

В США снова бушуют торнадо. Как сообщают власти, смерчи вызвали разрушения в штате Огайо. Пострадало три округа: Кларк, Грин и Майами.

Серьёзно травмированных либо погибших на этот раз нет. В Кларке разрушены бензозаправка и находящийся рядом жилой комплекс. Его жителей эвакуировали.

А это уже штат Северная Каролина. Здесь в результате непогоды пострадал трейлерный городок. Шторм также сорвал крыши с домов, вырвал с корнем деревья и разрушил гимназию. Нарушено электроснабжение, а поваленные деревья заблокировали дороги. О жертвах также не сообщается.

Напомним, около полутора недель назад торнадо вызвали разрушения в штатах Висконсин и Оклахома. Тогда два человека погибло, более 25 получили ранения. В целом сразу 20 смерчей было зарегистрировано в 50 штатах.

Местные власти предупреждают население, что в случае торнадо особенно опасными становятся мобильные дома. Людей призывают сразу же покидать их при приближении смерчей.