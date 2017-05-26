«Марсианский» отдых предлагают в Иордании

Иорданская долина Вади-Рам. Её также называют Лунной. Она относится к каменистым пустыням. А ещё, очень похожа на поверхность Марса.

Поэтому недавно здесь появились вот эти купола. Они очень напоминают научную базу на Красной планете из фильма «Марсианин».

Сюда приезжают туристы, которые ищут необычных впечатлений.

[Илэй, турист]:

«Очень интересно. Тут много развлечений. Как будто попал в фильм «Марсианин». Жарко, но интересно».

В этой долине как раз и снимали «Марсианина», а также кинофильмы «Трансформеры», «Красная планета» и «Последние дни на Марсе».

В каждом куполообразном домике есть отдельная терраса, ванная комната, кондиционер, большая кровать и панорамное окно. При этом есть и другой вариант размещения — традиционные шатры.

[Тарик Хадир, управляющий лагерем]:

«Лагерь «Солнечный город» открылся около трёх лет назад. А около месяца назад мы придумали эти купола, внутри которых можно смотреть на звёзды. Но старые палатки тоже останутся, потому что это наследие жизни бедуинов».

Туристам предлагают поездки на верблюдах на закате и другие развлечения.

[Сэнди, туристка]:

«Мы поездили по местности. Видели много высоких дюн, все разноцветные. Это настоящее приключение». [Баскаль, турист]:

«Они сказали, что это лучший лагерь в Иордании. Думаю, это так и есть. Место фантастическое. Нам понравилось кататься на верблюдах. Такое ощущение, что мы попали на Марс, на другую планету».

В последние годы туристическая отрасль Иордании страдала из-за войны в соседних Сирии и Ираке. Однако аналитики говорят, что поток туристов постепенно восстанавливается.