На улицы Лимы вышли сотни клоунов

На улицах столицы Перу – песни и смех. Сотни человек в ярких костюмах, париках и с красными носами вышли отпраздновать День клоуна и порадовать местных жителей.

Длинная процессия пестрит разнообразием нарядов. Ни один клоун не похож на другого. Среди них и весёлые, и печальные, но каждый вызывает улыбку. Тут и звезда футбола Лионель Месси и очаровательная Смурфетта, и даже Капитан Америка.

[Карлос Касиано, участник Дня клоуна]:

«14 лет назад мы занялись этим прекрасным искусством и постоянно совершенствуемся. Для кого? Для детей, и мы сами любим веселиться, а взрослые снова чувствуют себя детьми и улыбаются. А этого персонажа я выбрал тоже для того, чтобы вызвать улыбки у людей».

Многие участвуют в праздновании Дня клоуна целыми семьями.

[Лучо Корса, участник Дня клоуна]:

«В этом году к нам присоединился мой племянник. Так что теперь вся семья продолжает традицию, которая сближает людей, дарит радость всем и, особенно, детям».

День клоуна в Перу отмечают каждый год в мае. Это не только праздник, но и дань уважения работе клоунов. Перуанцы особенно почитают артиста цирка Хосе Альвареса, который был известен в 80-х годах. Его больше знали под сценическим именем Тони Перехиль. Он в составе цирка «Шапито» выступал в бедных районах разных городов.

Перуанцы надеются, что День клоуна когда-нибудь станет официальным праздником в стране.