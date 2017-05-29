Сильнейшие наводнения на Шри-Ланке: более 150 погибших

На Шри-Ланке – самые сильные ливни за почти 15 лет. Наводнения и оползни уже унесли жизни более 150 человек. Еще более 110 числятся пропавшими без вести.

Люди гибнут в западном прибрежном районе Калутара, в центральном Ратнапура и в южном Матара. Здесь сошло много оползней. Жители ждут помощи.

[житель Калутары]:

«Здесь у нас много пострадавших и эвакуированных. Но нам пока никто не помог». [жительница Калутары]:

«У нас ничего не осталось. Мы тут со вчерашнего дня. Остановились тут в доме рядом».

Полиции и спасательным службам помогают около 2000 военных. Задействуют лодки и вертолёты. Но добраться до некоторых регионов по-прежнему сложно. Своих сил не хватает.

Страна обратилась за помощью в ООН и к соседним государствам. Как сообщает Министерство иностранных дел, содействие Шри-Ланке особенно необходимо в сфере поисковых и спасательных операций.

Индия направила три военных корабля с продовольствием и другую помощь.

В целом стихийное бедствие затронуло около 500 тысяч шриланкийцев по всей стране.