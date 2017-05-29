29 мая 2017

Сильнейшие наводнения на Шри-Ланке: более 150 погибших

| 0
Сильнейшие наводнения на Шри-Ланке: более 150 погибших

На Шри-Ланке – самые сильные ливни за почти 15 лет. Наводнения и оползни уже унесли жизни более 150 человек. Еще более 110 числятся пропавшими без вести.

Люди гибнут в западном прибрежном районе Калутара, в центральном Ратнапура и в южном Матара. Здесь сошло много оползней. Жители ждут помощи.

[житель Калутары]:
«Здесь у нас много пострадавших и эвакуированных. Но нам пока никто не помог».

[жительница Калутары]:
«У нас ничего не осталось. Мы тут со вчерашнего дня. Остановились тут в доме рядом».

Полиции и спасательным службам помогают около 2000 военных. Задействуют лодки и вертолёты. Но добраться до некоторых регионов по-прежнему сложно. Своих сил не хватает.

Страна обратилась за помощью в ООН и к соседним государствам. Как сообщает Министерство иностранных дел, содействие Шри-Ланке особенно необходимо в сфере поисковых и спасательных операций.
Индия направила три военных корабля с продовольствием и другую помощь.

В целом стихийное бедствие затронуло около 500 тысяч шриланкийцев по всей стране.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



 
© 2002-2016 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.