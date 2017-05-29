Сицилия: итоги саммита «Группы семи»

На итальянском острове Сицилия прошёл саммит «Большой семёрки». Более половины его участников — новички. Это премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Паоло Джентилони и президент США Дональд Трамп.

Фокусом встречи стала безопасность на фоне теракта в Манчестере. Там в результате взрыва бомбы на стадионе погибло 22 человека.

Лидеры «Группы семи» условились удвоить усилия по противодействию терроризму. Они сказали, что в ближайшее время этот вопрос также обсудят министры внутренних дел G7.

Ещё одной темой встречи стало социально-экономическое развитие. Для хозяйки встречи, Италии, вопрос особенно актуален. Страна переживает экономический кризис, а также страдает от наплыва мигрантов. Именно поэтому в Сицилию пригласили и лидеров некоторых Африканских стран. С ними прошла встреча в расширенном формате.

Обсудили также конфликты в Сирии и на востоке Украины. Лидеры «Большой семёрки» ещё раз заявили, что поддерживают смену власти в Дамаске, а также выполнение минских соглашений на Донбассе.

Согласия не удалось достичь только по вопросу климата. Отношение к Парижскому соглашению у президента Дональда Трампа пока не изменилось.

[Ангела, Меркель, канцлер Германии]:

«У нас ситуация, когда шесть выступили против одного. Другими словами, пока непонятно, выйдут ли США из Парижского соглашения. Итогом саммита стало то, что шесть стран, а также Евросоюз выразили приверженность поставленным целям».

Позже Дональд Трамп написал в своём Twitter, что примет решение по Парижскому соглашению на этой неделе.

Не обошлось и без протестов. Противники глобализации прошли маршем по улицам коммуны Джардини-Наксос. Они попытались прорвать полицейский кордон. В результате вспыхнули стычки. Стражи порядка применили слезоточивый газ. Протестующие говорят, что лидеры «Группы семи» игнорируют интересы простых граждан.