29 мая 2017

Световое шоу преображает Сидней по ночам

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Ежегодный фестиваль света «Яркий Сидней» буквально преобразил город. С наступлением темноты здесь развёртывается фантастическое шоу.

На здании Сиднейского оперного театра, словно на холсте художника, рождаются невероятные образы морских обитателей. Мост Харбор-бридж освещают разноцветные огни. Яркие инсталляции можно увидеть повсюду. Многочисленные световые шоу сопровождает музыка.

[туристка из Польши]:
«Атмосфера праздника, музыка и освещение – всё это просто изумительно, прекрасно».

[посетительница фестиваля]:
«Мне нравятся световые проекции и анимация».

[посетительница фестиваля]:
«Нам нравится прогуливаться и любоваться на всё это. Здесь много любопытных деталей».

[посетительница фестиваля]:
«Энергия, множество людей, разные цвета и свет – всё вместе это потрясающе».

В этом году Сидней украсили более 90 световых инсталляций. Создали их 180 австралийских и зарубежных художников.

Фестиваль в общей сложности продлится 23 ночи. В прошлом году его посетили около двух миллионов 300 тысяч человек. В этот раз власти города и организаторы надеются, что туристов будет ещё больше.

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