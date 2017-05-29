Световое шоу преображает Сидней по ночам

Ежегодный фестиваль света «Яркий Сидней» буквально преобразил город. С наступлением темноты здесь развёртывается фантастическое шоу.

На здании Сиднейского оперного театра, словно на холсте художника, рождаются невероятные образы морских обитателей. Мост Харбор-бридж освещают разноцветные огни. Яркие инсталляции можно увидеть повсюду. Многочисленные световые шоу сопровождает музыка.

[туристка из Польши]:

«Атмосфера праздника, музыка и освещение – всё это просто изумительно, прекрасно». [посетительница фестиваля]:

«Мне нравятся световые проекции и анимация». [посетительница фестиваля]:

«Нам нравится прогуливаться и любоваться на всё это. Здесь много любопытных деталей». [посетительница фестиваля]:

«Энергия, множество людей, разные цвета и свет – всё вместе это потрясающе».

В этом году Сидней украсили более 90 световых инсталляций. Создали их 180 австралийских и зарубежных художников.

Фестиваль в общей сложности продлится 23 ночи. В прошлом году его посетили около двух миллионов 300 тысяч человек. В этот раз власти города и организаторы надеются, что туристов будет ещё больше.