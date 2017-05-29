Румыния продолжит урезать налоги и ожидает быстрого роста экономики

В этом году Румыния достигнет цели и уменьшит дефицит бюджета до 3% ВВП. При этом темпы роста экономики превысят официальный прогноз в 5,2%. Об этом сказал министр финансов страны. По его словам, это произойдёт благодаря повышению зарплат и урезанию налогов.

Социал-демократическое правительство в следующем году также намерено продолжать программу широкомасштабного налогового послабления, которая уже вызвала беспокойство у Еврокомиссии и Международного валютного фонда.

[Вьорел Штефан, министр финансов Румынии]:

«Мы не можем представить сближение с ЕС, если доходы населения не достигнут хотя бы половины от доходов граждан Евросоюза. Мы не можем говорить о сближении, если наша инфраструктура не будет соответствовать европейской. Мы не можем говорить, что сблизились с Европой, если этого сближения добились только отдельные районы нашей страны. Все районы должны выйти на европейский уровень».

Согласно прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Румынии в этом году составит 3,5%, а в следующем — 3,7%.

Однако министр финансов страны сказал, что ЕС и МВФ не учитывают эффект от налогово-бюджетного стимулирования, а также от создания около 100 тысяч новых рабочих мест с начала года.

[Вьорел Штефан, министр финансов Румынии]:

«Темпы роста в первом квартале ниже, чем в других кварталах. Это вселяет оптимизм в нас и деловые круги. Нужно смотреть на фондовые биржи, а они показывают, что предприниматели доверяют румынской экономике».

Среднемесячная зарплата в Румынии составляет около 700 евро. Для сравнения, в ЕС она превышает 2300 евро.