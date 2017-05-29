Пенсионеры в Великобритании устроили образовательную революцию

Этот урок танцев для британских пенсионерок очень отличается от обычных платных занятий в каком-нибудь спортивном центре. Все эти женщины – студентки «Университета для пожилых». Это движение охватило всю страну и насчитывает около 350 тысяч «студентов».

Идея в том, что любой пенсионер, имея за плечами профессию и богатый опыт, может поделиться им с другими пенсионерами. Все преподаватели – волонтёры. Для поступления экзаменов сдавать не надо. Ежемесячные взносы за посещение любых занятий не превышают 20 фунтов стерлингов.

Джеки Марджорам – одна из тысяч волонтёров. Говорит, недостатка в учениках никогда не бывает.

[Джеки Марджорам, волонтёр]:

«Никогда не нужно думать, что на пенсии будешь одиноким. Здесь так много разных занятий, так много групп. Чудесно собираться вместе. Можно избавиться от депрессии, танцы в этом помогают. Многие дамы уходят с улыбками на лице. Думаю, «Университет для пожилых» — отличная организация».

Впервые движение пришло в Великобританию в 1981 году. Зародилось во Франции. Но там оно больше похоже на университетское образование. Здесь же упор делается на обмен знаниями.

Кэролайн Дэйвис всю жизнь учила испанскому детей. Теперь переключилась на пожилых.

[Кэролайн Дэйвис, волонтёр]:

«В первый год на пенсии я думала, что ничем не будут заниматься. Но на самом деле было ощущение, что мне чего-то не хватает. Как только я начала обучение, сразу набрался класс, появились люди, которые хотели делать домашнее задание». [Джефф Джонсон, ученик]:

«Мозг постоянно работает, ты не закисаешь, выходишь из дома. Полезно всё, что заставляет отвлечься».

Одно из самых больших сообществ пожилых студентов — в городе Питерборо. Там их больше 3000.

Вот одно из самых популярных занятий. Игра на укулеле поднимает настроение.

[Брайан Хасвелл, волонтёр]:

«Кому хочется днём сидеть и смотреть телевизор? Согласишься на что угодно, только не это. Если есть что-то интересное, что согревает сердце, то, конечно, займёшься этим».

Если укулеле и танец живота – это всё слишком активные увлечения, то можно переключиться на тай-чи. Это также один из самых популярных курсов в «Университете для пожилых».