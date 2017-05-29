Жители греческих островов, заболев, уповают на Бога и волонтёров

В этих греческих городах не хватает врачей и больниц. И на фоне экономического кризиса ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.
Люди вынуждены ехать на более крупные острова или в Афины. Но это дорого и не всегда возможно, если на море, например, шторм.
[Дионисия Аморгиану, жительница острова Тимаина]:
«Зимой мы полагаемся на святого Георгия. Мы молимся, чтобы он нас хранил, потому что о нас забыли, мы в изоляции».
На помощь приходит так называемая «Эгейская команда». Это группа волонтёров-врачей. Они делают анализы и проводят осмотры на таких островах как Фурни с постоянным населением в 400 человек, или Тимаина, где проживает около 150 человек. Они находятся близ крупного острова Икария на востоке Эгейского моря.
Когда приезжают врачи, в церкви звонят колокола, люди взрывают фейерверки, чтобы отпраздновать радостное событие. Осмотры обычно проводят либо в школе, либо в чьем-то доме.
[Никос Турутоглу, врач-волонтёр]:
«Нельзя держать дома целый шкаф с лекарствами, чтобы, если заболеешь, лечиться самостоятельно. Нужен врач и нужно обследование».
Первый за шесть лет новорождённый на острове появился при поддержке волонтёров. Они помогали с осмотрами, поскольку одна поездка в Афины для женщины могла обойтись в 1000 евро.
Волонтёры говорят, что врачи в Афинах боятся ехать на острова.
[Флорентия Кристодулиду, волонтёр]:
«Я провела выходные в Афинах с моими друзьями, тоже врачами. Я спросила: «Как же так? Почему вы не приезжаете на маленькие острова?» И все они отвечали одно и то же: «Если всё пройдёт хорошо, то это хорошо. Но если будут какие-то трудности, то останется только молиться». То есть все боятся сюда приезжать».
Местные власти говорят, что приглашают врачей на постоянную работу. Но пока никто не согласился.