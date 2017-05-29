Жители греческих островов, заболев, уповают на Бога и волонтёров

Когда местные жители на отдалённых островах в Эгейском море заболевают, они обычно открывают тумбочку с лекарствами или уповают на Бога.

В этих греческих городах не хватает врачей и больниц. И на фоне экономического кризиса ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.

Люди вынуждены ехать на более крупные острова или в Афины. Но это дорого и не всегда возможно, если на море, например, шторм.

[Дионисия Аморгиану, жительница острова Тимаина]:

«Зимой мы полагаемся на святого Георгия. Мы молимся, чтобы он нас хранил, потому что о нас забыли, мы в изоляции».

На помощь приходит так называемая «Эгейская команда». Это группа волонтёров-врачей. Они делают анализы и проводят осмотры на таких островах как Фурни с постоянным населением в 400 человек, или Тимаина, где проживает около 150 человек. Они находятся близ крупного острова Икария на востоке Эгейского моря.

Когда приезжают врачи, в церкви звонят колокола, люди взрывают фейерверки, чтобы отпраздновать радостное событие. Осмотры обычно проводят либо в школе, либо в чьем-то доме.

[Никос Турутоглу, врач-волонтёр]:

«Нельзя держать дома целый шкаф с лекарствами, чтобы, если заболеешь, лечиться самостоятельно. Нужен врач и нужно обследование».

Первый за шесть лет новорождённый на острове появился при поддержке волонтёров. Они помогали с осмотрами, поскольку одна поездка в Афины для женщины могла обойтись в 1000 евро.

Волонтёры говорят, что врачи в Афинах боятся ехать на острова.

[Флорентия Кристодулиду, волонтёр]:

«Я провела выходные в Афинах с моими друзьями, тоже врачами. Я спросила: «Как же так? Почему вы не приезжаете на маленькие острова?» И все они отвечали одно и то же: «Если всё пройдёт хорошо, то это хорошо. Но если будут какие-то трудности, то останется только молиться». То есть все боятся сюда приезжать».

Местные власти говорят, что приглашают врачей на постоянную работу. Но пока никто не согласился.