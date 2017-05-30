Российский композитор впервые объединил музыку и цвет

[Валентин Афанасьев, автор цветозвуковой системы]:

«Любая нотная запись содержит определённый алгоритм. Этот алгоритм музыкант может проявить посредством отношения звуков, но этот же алгоритм можно проявить и посредством отношения цветов».

Валентин Афанасьев — художник, музыкант и композитор. В Мраморном дворце Петербурга он показывает, как соотносятся цвета и звуки. Своё открытие он запатентовал в России и во Франции ещё в конце 90-х годов прошлого столетия. Почитатели его теории приходят на светозвуковые концерты. Там им показывают, как музыка трансформируется в цвет.

Это — чакона Баха. 256 тактов он вписал в квадрат: 16 – по горизонтали и 16 – по вертикали. Самые короткие ноты — размером полсантиметра, следующие — в два раза больше и так далее.

[Валентин Афанасьев, автор цветозвуковой системы]:

«Написана она, скажем в тональности ре минор. Почему-то Скрябин, Римский-Корсаков, Асафьев, они больше тональность ре с жёлтым цветом ассоциировали и в данном случае я шёл от жёлтого».

Ещё со времён Ньютона и Эйнштейна учёные, музыканты и художники пытались понять, как связаны музыка и живопись, но так и не нашли эту закономерность.

[Валентин Афанасьев, автор цветозвуковой системы]:

«Я как-то сразу нашёл ключ. Иногда некоторое знание мешает понять. Это вот как было, время, когда все знали, что Земля плоская и очень трудно было объяснить, что она форму шара имеет».

Открытие Афанасьева используют в медицине. Институты имени Бехтерева и Мозга человека с помощью его системы уже лечат психические заболевания.

[Валентин Афанасьев, автор цветозвуковой системы]:

«Если погрузить человека в состояние музыкальной гармонии не только посредством слуха, но и посредством зрения, то это обогатит представление. Представьте себе предмет: крапива, например, мы видим: зелёненькие листья и всё, но тронули – обожгло. Информация от одного предмета, что-то доступно зрению, что-то – осязанию».

Концерты классической и современной музыки с применением новой цветозвуковой системы Афанасьева уже проходили в залах петербургской Капеллы, Филармонии, Смольном соборе, Ледовом дворце и в Париже в Большом зале ЮНЕСКО.