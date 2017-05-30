Москва восстанавливается после смертоносного урагана

11 погибших, около 150 пострадавших. Таковы последствия урагана, обрушившегося на Москву в понедельник. Среди погибших есть ребёнок. Более 100 человек остаются в больницах, несколько – в тяжёлом состоянии.

Пострадали и жители Подмосковья.

[Андрей Румянцев, представитель МЧС]:

«В результате прохождения грозового фронта в настоящее время наблюдается отключение электроснабжения в ряде населённых пунктов. <…> Сохранение данных погодных условий ожидается по территории Центрального и Приволжского федеральных округов в течение двух последующий дней».

Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. Как сообщили в московской мэрии, в городе повалено около 3,5 тысяч деревьев. Повреждены автомобили, железнодорожные пути, линии электропередач,

[житель Москвы]:

«За 10 минут очень сильный ветер поднялся. И сразу повалилась ёлка. Ёлка свалила вон то дерево. Накрыло три машины, но, правда, — царапины, удачно. И всё быстро кончилось, в течение 10 минут всё произошло». [жительница Москвы]:

«Повредило лобовое стекло и зеркало. Пока более ничего не вижу, потому что вдоль машины лежит большое дерево». [Гульнара Шакирова, работница коммунальных служб]:

«Повалило очень много деревьев. Мы оперативно сработали. Вот, убираем последствия. Очень много деревьев. Причём не сухих, а именно живых деревьев».

Ураган частично нарушил движение в столичном метро и на Московском центральном кольце. К вечеру понедельника движение полностью восстановили. Также в аэропортах были задержаны либо отменены десятки авиарейсов.

Такого смертоносного урагана столица не видела почти 20 лет. В 1998 году в результате шторма в Москве также погибло около 11 человек.