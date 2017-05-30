30 мая 2017

Мадуро обрушил гнев на Трампа на фоне антиправительственных протестов

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Президент Венесуэлы обрушил гнев на Дональда Трампа. Он сказал, что тот хуже своего предшественника.

[Николас Мадуро, президент Венесуэлы]:
«Пришло нечто ещё более ужасающее, чем правительство Барака Обамы. Это – правительство господина Дональда Трампа».

Социалист Мадуро, как и его предшественник Уго Чавес, обвиняет в тяжёлой экономической ситуации в Венесуэле так называемых «внешних врагов». Их, по его словам, возглавляют Соединённые Штаты.

Своё заявление он сделал на фоне масштабных антиправительственных протестов, охвативших страну. Люди выходят на улицы с требованием досрочных выборов и отставки Мадуро. Против них направляют вооружённых военных. В стычках уже погибло более 60 человек.

Толчком для протестов стал экономический кризис. Инфляция в Венесуэле достигла рекордно высокого уровня. С полок магазинов исчезло всё, включая товары первой необходимости. Люди начали страдать от постоянных очередей, недоедания и разгула преступности.

[Энрике Каприлес, лидер оппозиции Венесуэлы]:
«Мы выходим на улицы, потому что власти закрыли двери для демократии. Еды нет, лекарств нет. И в таких условиях Мадуро не хочет, чтобы люди голосовали. Что люди могут сделать? Они делают то, что делают сегодня. А какова реакция властей? Вчера министр обороны сказал, что солдаты ни на кого не нападали».

В середине мая Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы. В «чёрный список» попали председатель и семь других членов Верховного суда южноамериканской страны. То есть отныне они не смогут вести дела с американскими гражданами и компаниями, а их активы в банковской системе США будут заблокированы.

В настоящее время Николас Мадуро продвигает создание конституционной ассамблеи, которая сможет вносить изменения в конституцию. Критики обеспокоены тем, что в орган войдут сторонники президента, которые помогут ему укрепить власть.

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