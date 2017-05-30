Чистая вода поможет остановить эпидемию холеры в Йемене

ЮНИСЕФ старается в больших масштабах установить оборудование для очистки воды в Йемене. В стране – новая вспышка холеры. За последний месяц погибло около 200 человек.

При этом двум третьим частям населения Йемена не доступна чистая питьевая вода. Установка оборудования по её очистке – одна из мер, которая поможет остановить распространение холеры.

Кроме того, ЮНИСЕФ и другие гуманитарные организации обеспечат больницы лекарствами и медицинским оборудованием. Система здравоохранения в Йемене почти полностью разрушена из-за войны. По данным ООН, по всей стране работает лишь несколько больниц. Они не способны справиться с большим наплывом пациентов.

Помимо холеры, в Йемене распространяется острая диарея, которая также уносит жизни людей. Более половины населения страдают от различных заболеваний из-за отсутствия чистой воды и неубранных с улиц отходов.

Согласно данным ООН, в настоящее время в Йемене каждые 10 минут умирает ребёнок в возрасте до пяти лет. Эти дети погибают от болезней, которые можно предотвратить. При этом 17 миллионов йеменцев недоедают, а трём миллионам детей угрожает голод.

В таких условиях в стране начался священный для мусульман месяц Рамадан.

[Салех Абдуллах, госслужащий]:

«Мы теперь считаемся средним, привилегированным классом. Наше положение очень плохое, но другие вообще не могут ничего купить из-за осады и войны».

В конце апреля ООН призвала международное сообщество выделить Йемену на преодоление кризиса два миллиарда 100 миллионов долларов. Пока доноры предоставили чуть более половины этой суммы.

Предыдущая эпидемия холеры была в Йемене в прошлом году. По данным ЮНИСЕФ, она унесла жизни более 300 человек.