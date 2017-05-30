Гончары Марокко спасают ремесло от наплыва дешёвых подделок из Азии

Ахмед Сергини открывает свой гончарный магазин в Сафи. Этот марокканский город известен глиняной посудой.

Считается, что глина в этом регионе обладает особенно хорошими качествами. Она содержит известь и окись железа. Это придаёт изделиям металлический блеск.

Сергини — известный гончар. В его роду ремесло наследовали восемь поколений.

[Ахмед Сергини, гончар]:

«Я начал заниматься гончарством с отцом. Для него это был источник дохода. Но для меня это было искусство и возможность выразить себя. С самого начала моей целью было развивать это ремесло. История гончарства в Сафи полна достижений».

Сергини сочетает старые методы с новыми технологиями. Собственный цех он открыл в 22 года. Теперь на него работает 20 человек.

Мастер пытается не стоять на месте и постоянно разрабатывает новый дизайн. Однако говорит, что чувствует постоянное давление со стороны массового производства в Азии.

Как только выпускается новое изделие, вскоре на рынках появляются его более дешёвые копии. Из-за этого часть сотрудников Ахмеду пришлось уволить. В 2003 их было 100. Теперь — в пять раз меньше.

[Ахмед Сергини, гончар]:

«В некоторых странах, особенно азиатских, морали уже нет. Они копируют ремесло и наследие другой страны и продают эти копии по самым низким ценам».

Кризис затронул гончарную сферу во всём городе. Власти решили её поддержать. Производителям предоставят новое оборудование, включая 100 газовых печей.

Пока же они используют старые вековые методы. В наши дни они не такие эффективные и не выдерживают конкуренции.

[Легриа Хассан, член палаты ремесленников Сафи]:

«Очень важно работать над креативностью. Очень много гончаров могут этого добиться сейчас, раньше они даже не надеялись, что у них могут быть собственные печь или магазин».

Гончары также отмечают, что разница между подделками и оригинальными изделиями всегда будет огромной. Но это не остановит их от использования новых технологий.