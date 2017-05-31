Товары класса люкс стали продаваться лучше

Продажи товаров класса люкс в этом году будут расти быстрее, чем предполагалось. При постоянных курсах валют показатель составит 2-4%.

Об этом говорят исследования консалтинговой фирмы Bain & Co. Согласно им, Европа в этом году будет самым быстрорастущим рынком товаров класса люкс. Продажи на нём вырастут на 7-9%.

[Марк-Андре Камель, представитель Bain & Company]:

«Европа – это, несомненно, лидер этого роста. Создаётся впечатление, что теракты повлияли не так сильно, туристы возвращаются. Больше всего от этого выигрывает Испания. Но Великобритания тоже получает выгоду из-за падения курса фунта».

Сектор включает часы, ювелирные изделия, одежду, обувь и товары из кожи. Общий доход от него составит почти 260 миллиардов евро. В прошлом году он был менее 250 миллиардов. Активное восстановление наблюдается не только в Европе, но и в Азии.

[Марк-Андре Камель, представитель Bain & Company]:

«На внутреннем рынке Китая мы видим восстановление роста. Это частично объясняется сокращением разницы в ценах между китайским и другими рынками. Мы также видим, что возвращаются китайские туристы, особенно в Европу. Мы видим, что они покупают больше в магазинах люксовых брендов Европы».

В ближайшие годы, как ожидается, рынок будет расширяться.

[Марк-Андре Камель, представитель Bain & Company]:

«Интерес к товарам класса люкс будет расти по всему миру. Прогноз очень позитивный. Теперь бренды должны проявить настойчивость, чтобы занять лидирующие позиции. Мы полагаем, что пропасть между успешными и неуспешными брендами будет увеличиваться».

По прогнозам, к 2020 году объёмы продаж товаров класса люкс достигнет 290 миллиардов евро в год.