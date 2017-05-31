Наводнения на Шри-Ланке: пострадавшие ютятся в буддийских монастырях

На Шри-Ланку продолжает прибывать международная помощь. Ещё один корабль с гуманитарным грузом прибыл из Индии.

Из крупнейшего города страны Коломбо продукты и предметы первой необходимости везут на юг — в Матару. Этот регион – среди наиболее пострадавших в результате сильнейших проливных дождей.

Число жертв нынешних наводнений и оползней на Шри-Ланке достигает 200 человек. Около 100 числятся пропавшими без вести. Около полумиллиона пострадали.

Власти сообщают, что силами армии и ВВС удалось оказать помощь большинству пострадавших.

[Раджита Сенаратне, министр здравоохранения Шри-Ланки]:

«Вся наша операция нацелена на людей, которые по-настоящему пострадали от этого бедствия». [Акила Вирадж Кариявасам, министр образования Шри-Ланки]:

«По специальной схеме пострадавшим будут предоставлены кредиты. Власти выделили на это 13 миллионов долларов».

В некоторые регионы по-прежнему очень сложно добраться. Из-за размытых дорог также возникают трудности с расселением тех, кто лишился крова. Во временных убежищах разместились более 80 тысяч шриланкийцев.

Некоторые находят приют в буддийских монастырях.

[пострадавшая]:

«К людям надо относиться с милосердием. Еду нам дали буддийские монахи из двух монастырей». [пострадавший]:

«Уже четыре дня прошло, и никто не наведался узнать – как мы тут. Ни чиновники, ни кто-либо ещё. Нам помогли местные – накормили и прочее».

Нынешнее бедствие стало самым масштабным для Шри-Ланки после страшного цунами 2004 года.