Отчёт ООН: в ЦАР совершают преступления против человечности

[местный житель]:

«Мусульмане на рынке. Это они стреляют, они ещё там».

Январь 2014 года. Стрельба в христианском районе города Банги, столицы Центральноафриканской Республики. Люди убегают от нападения мусульманских боевиков. Они кричат французским военным, что их убивают.

А это уже апрель 2014 года. Во время межэтнического конфликта убит мусульманский подросток. Люди вышли на протест. На плакатах написано: «Мы, мусульмане Центральноафриканской Республики требуем вмешательства ООН, поскольку нас лишили свободы».

В новом отчёте ООН говорится, что преступления в ЦАР можно приравнять к преступлениям против человечности. Совершали их с 2003 по 2015 годы постоянно сменяющие друг друга власти, а также вооружённые группы как христиан, так и мусульман.

В документе на 370 страницах говорится об убийствах, изнасилованиях, причинении увечий, пытках и грабежах. Помощник Верховного комиссара ООН по правам человека говорит, что преступники предстанут перед судом. Для этого будет создан специальный трибунал.

[Эндрю Гилмор, представитель УВКБ ООН]:

«Мы увидели, что все очень хотят добиться правосудия. И правосудия для всех, а не для какого-то сообщества. Мы хотим показать всем, особенно начальникам, которые говорят своим людям убивать и насиловать, что терпеть такое больше не будут, что за этим следят, что преступления документируют и будут продолжать это делать».

По данным ООН, преступления продолжают совершать. И их постоянно фиксируют документально.

В начале мая в городах Бангуассу, Бриа и Алиндао убили около 300 человек. Приблизительно 100 тысяч покинули свои дома

[Гермайне Яссоро, жительница Алиндао]:

«Боевики прибыли во вторник около девяти часов. Они сожгли дома в деревне и открыли стрельбу. Когда мы побежали, они начали в нас стрелять. Мне пуля попала в руку, а моему ребёнку – в грудь».

В отчёте также говорится, что в стране царит полная безнаказанность. В ООН обещают опросить пострадавших во всех конфликтах в ЦАР за последние годы и тщательно всё зафиксировать.