6-летний пловец без рук завоевал золото на соревнованиях

Шестилетний босниец Исмаил Зулфиц родился без рук и с деформированной стопой. Когда-то он чуть не утонул в резиновом бассейне и с тех пор очень боялся воды. Однако сумел преодолеть страх и даже стал отличным пловцом.

В этом ему помогли тренеры клуба для детей-инвалидов.

[Амел Капо, основатель клуба «Спайд»]:

«Они (дети-инвалиды) могут казаться немного неуклюжими, но едва оказываются в воде, то используют все свои способности и достигают невозможного».

Родители привозят Исмаила на тренировки в Сараево дважды в неделю. Приходится ехать 70 километров из города Зеница, а потом обратно. В малообеспеченной семье работает лишь отец, и поездки накладны. Но родители не жалеют денег, лишь бы сын мог отдаваться любимому увлечению.

А уже в мае на соревнованиях в Хорватии малыш выиграл свою первую золотую медаль.

[Исмет Зулфиц, отец Исмаила]:

«Это чувство невозможно описать, нужно пережить его. Такие эмоции, слёзы текли. И я, и жена и даже тренеры Исмаила не могли сдержать слёз».

Основатель секции по плаванию говорит, что не прививает детям стремления соревноваться. Хотел лишь подарить им заботу, поскольку в бассейнах никто не тренирует малышей-инвалидов профессионально. Однако его подопечные уже выиграли на соревнованиях шесть золотых и две серебряные медали.