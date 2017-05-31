Как тысячи человек скатывались с горы за сырной головой

Традиционная английская погода не испугала участников бега за сырной головой. Тысячи смельчаков собрались в Глостере, чтобы попробовать свои силы в скатывании кубарем с горы.

Называют это мероприятие Куперсхилдской сырной гонкой, потому что проходит оно на холме Купера. Изначально в нём участвовали только местные жители. Однако с ростом популярности росло и число туристов. Теперь сюда приезжают со всей страны, а также из других уголков мира.

Традиции около 200 лет. По одной из версий, раньше вместо сыра с горы катили горящие пучки хвороста. Это была языческая традиция, которая символизировала наступление Нового года после зимы.

Холм Купера очень крутой, поэтому нередки травмы. В прошлые годы здесь получали серьёзные повреждения позвоночника, шеи и головы, ломали руки, ноги и рёбра. Также из-за падения бегунов иногда травмы получали и зрители.

По этой причине несколько лет назад вес сырной головы ограничили: не более пяти килограммов. Раньше он мог достигать 18 килограммов. Попасть под такую несущуюся с огромной скоростью сырную голову было очень опасно.

Кроме того, из-за постоянных травм полиция неоднократно пыталась запретить фестиваль. Однако его продолжают проводить.

В этот раз среди мужчин победил 29-летний Крис Андерсон из Брокворта. Среди женщин победа досталась 18-летней Киви Морган. Тоже из Брокворта.