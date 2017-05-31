«Умные» окна помогут экономить тепло

Исследователи австралийского города Голд-Кост разрабатывают «умные» окна. Они помогут экономить тепло и значительно сократят расходы на электроэнергию.

Стекло – распространённый строительный материал. Оно пропускает свет, но не обладает изоляционными свойствами.

Исследователи из Университета Гриффита используют нанотехнологии, чтобы такие свойства внедрить.

[Юйлинь Чжун, преподаватель в Университете Гриффита]:

«В зависимости от температуры окружающей среды у стекла есть способность пропускать горячие инфракрасные лучи либо блокировать их».

Говоря проще, такие окна помогут сохранять прохладу внутри в жаркие дни и — тепло, когда на улице холодно.

[Хуэйцзюнь Чжао, профессор в Университете Гриффита]:

«Мы хотим, чтобы в обычных обстоятельствах стекло было максимально прозрачным, чтобы на вид оно ничем не отличалось от обычного стекла».

Технология работает. Главная трудность – сделать производство дешёвым, чтобы такие окна могли выпускать массово.

Учёные получили миллионы долларов на свои исследования, а также срок в три года.

Если они добьются успеха, то смогут сделать дома более энергосберегающими.

[Джейсон Бирн, сотрудник Университета Гриффита]:

«Это будут кардинальные перемены. Мы стоим на пороге внедрения в городах захватывающей инновации».

В последние годы в Австралии стоимость электричества возросла на 30%. Больше всего электроэнергии уходит на обогрев и охлаждение домов.

[Джейсон Бирн, сотрудник Университета Гриффита]:

«Если в ближайшем будущем у нас появится такая технология, и она будет конкурентоспособной, то мы сможем сократить стоимость не только отдельных зданий. Сократить расходы можно будет в масштабах городов».

Исследователи также говорят, что «умные» окна – это ещё один шаг к глобальной экономии электроэнергии.