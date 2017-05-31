31 мая 2017

Взрыв в Кабуле: 80 погибших, ответственность взяло ИГИЛ

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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле. Группировка запрещена в России и многих других странах.

Трагедия произошла в среду утром в дипломатическом районе столицы Афганистана. Предположительно, террорист-смертник подорвал себя в автоцистерне, начинённой взрывчаткой.

Около 80 человек погибли, около 350 получили ранения. Сильно пострадали здания посольств Германии, Франции и Индии. Что именно было мишенью террористов – сказать сложно. Рядом также находятся важные правительственные здания. В радиусе километра от центра взрыва сгорели десятки автомобилей.

В больницы Кабула продолжают поступать раненые.

[пострадавший]:
«Я работал в офисе, и вдруг прогремел взрыв. Я упал под стол, и меня ранило разбитым стеклом. Много моих коллег также пострадали от осколков стекла».

[пострадавший]:
«Я сидел за столом и вдруг услышал ужасный звук. Я потерял сознание. Не знаю, что произошло. Через несколько минут я открыл глаза и понял, что я под столом, и что у меня кровоточит плечо. Взрыв был ужасный».

Теракт стал самым смертоносным для афганской столицы за последние несколько месяцев.

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