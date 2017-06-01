Отдалённое сообщество создаёт рабочие места для соплеменников

Эти мужчины строят дома в общине Пунджарра. Раньше они жили на государственное пособие. Теперь получают зарплату.
Они работают в одной из компаний, которая принадлежит племени Гуматж. Коренным жителям предоставили новые условия аренды земли. Они позволяют создать много рабочих мест.
[Джава Юнупингу, член племени Гуматж]:
«У нас много проектов. Мы строим новые дороги, новые дома».
Эта лесопилка тоже принадлежит племени. Местные жители добывают древесину, потом её здесь обрабатывают и строят из неё же новые дома.
[Уизли Дурркай, работник лесопилки]:
«Я рад, что стал примером для молодых представителей коренных народов, которые придут позже».
Безработица среди аборигенных жителей в прошлом году в четыре раза превысила этот же показатель среди остальных австралийцев.
Племя Гуматж хочет это изменить.
Пока на лесопилке работает 16 человек. Владельцы надеются, что к концу года работников станет не менее 120. Землю в аренду они получили на 99 лет.
Ранее условия аренды критиковали, поскольку прав на неё не давали представителям племён. Теперь же они могут сами распоряжаться своими проектами.
[Джава Юнупингу, член племени Гуматж]:
«Теперь всё не так. Теперь всё под нашим контролем».
Представители племён призывают правительство помочь.
[Джава Юнупингу, член племени Гуматж]:
«Нам нужна помощь от правительства. Нужно обучать нашу молодёжь и тому подобное».
Следующий проект племени – добыча полезных ископаемых. Шахта начнёт работу уже в августе.