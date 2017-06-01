Отдалённое сообщество создаёт рабочие места для соплеменников

Найти работу не всегда просто. А найти её в отдалённой общине за тысячи километров от больших городов почти невозможно. Аборигенные жители Австралии пытаются ситуацию изменить и создать рабочие места.

Эти мужчины строят дома в общине Пунджарра. Раньше они жили на государственное пособие. Теперь получают зарплату.

Они работают в одной из компаний, которая принадлежит племени Гуматж. Коренным жителям предоставили новые условия аренды земли. Они позволяют создать много рабочих мест.

[Джава Юнупингу, член племени Гуматж]:

«У нас много проектов. Мы строим новые дороги, новые дома».

Эта лесопилка тоже принадлежит племени. Местные жители добывают древесину, потом её здесь обрабатывают и строят из неё же новые дома.

[Уизли Дурркай, работник лесопилки]:

«Я рад, что стал примером для молодых представителей коренных народов, которые придут позже».

Безработица среди аборигенных жителей в прошлом году в четыре раза превысила этот же показатель среди остальных австралийцев.

Племя Гуматж хочет это изменить.

Пока на лесопилке работает 16 человек. Владельцы надеются, что к концу года работников станет не менее 120. Землю в аренду они получили на 99 лет.

Ранее условия аренды критиковали, поскольку прав на неё не давали представителям племён. Теперь же они могут сами распоряжаться своими проектами.

[Джава Юнупингу, член племени Гуматж]:

«Теперь всё не так. Теперь всё под нашим контролем».

Представители племён призывают правительство помочь.

[Джава Юнупингу, член племени Гуматж]:

«Нам нужна помощь от правительства. Нужно обучать нашу молодёжь и тому подобное».

Следующий проект племени – добыча полезных ископаемых. Шахта начнёт работу уже в августе.