Председателем 72-й сессии Генассамблеи ООН стал дипломат из Словакии

Генеральная Ассамблея ООН избрала председателя своей 72-й сессии. Им стал Мирослав Лайчак – словацкий дипломат и министр иностранных дел. Свои обязанности он начнёт выполнять 12 сентября и пробудет на посту год.

Председатель 71-й сессии Генассамблеи поздравил своего преемника во время заседания в Нью-Йорке.

[Питер Томсон, председатель 71-й сессии Генассамблеи ООН]:

«Генеральная Ассамблея сегодня избрала преданного и способного председателя своей 72-й сессии. Я поздравляю господина Лайчака с избранием и желаю ему успешной сессии».

Лайчак уже сообщил о приоритетных направлениях в своей работе на новом посту. Это проблема миграции, защита прав человека, предотвращение конфликтов, борьба с изменением климата и устойчивое развитие.

[Мирослав Лайчак, председатель 72-й сессии Генассамблеи ООН]:

«Я обещаю представлять каждую страну честно и открыто. Я хочу, чтобы все страны-члены чувствовали причастность и были наравне. Благодарю за внимание».

Мирослав Лайчак также сказал, что готов поддержать Генерального секретаря ООН в его намерении реформировать организацию.

Дипломат изучал право в Московском государственном институте международных отношений. Какое-то время работал в чехословацком, а потом — в словацком посольстве в Москве.

На время его председательства обязанности министра иностранных дел Словакии будет выполнять его заместитель.