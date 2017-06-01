Преступники зарабатывают на миграционном кризисе $35 млрд в год

[Уильям Лейси Свинг, генеральный директор МОМ]:

«В 2015 году погибло 3700 человек, в 2016-м – 5000, а в этом году – почти 1600. Но это лишь выявленные случаи смерти. Мы не знаем, сколько ещё тел осталось в Средиземное море или в песках Сахары».

Нелегальные перевозчики людей во всём мире зарабатывают на миграционном кризисе 35 миллиардов долларов в год. Из-за их деятельности беженцы из Африки, Азии и с Ближнего Востока часто погибают в Средиземное море, пытаясь добраться до берегов Европы. Об этом заявил глава Международной организации по миграции.

Огромное число африканских мигрантов пытается добраться до Европы транзитом через Ливию. Договариваются с нелегальными перевозчиками людей, но те часто обманывают их и вымогают деньги. Не можешь заплатить — продадут в рабство.

Условия содержания в ливийских центрах для беженцев очень плохие. Это также толкает мигрантов на то, чтобы воспользоваться сомнительными услугам нелегальных перевозчиков. По словам главы МОМ, этот преступный бизнес стал третьим по величине в мире после незаконной торговли оружием и наркотиками.

Международная организация по миграции готова вернуть персонал в Ливию, чтобы помогать беженцам. Однако до сих пор не получила разрешение на это от ООН.

[Уильям Лейси Свинг, генеральный директор МОМ]:

«Мы все готовы ехать туда, но нам пока не разрешили. Я надеюсь, они быстро снимут ограничения, потому что мы можем отправиться туда хоть завтра. У нас есть офис, жильё, мы наняли охрану. Мы готовы вернуться и хотим это сделать».

Директор МОМ также сообщил, что в настоящее время во всём мире насчитывается девять вооружённых конфликтов и гуманитарных кризисов. Он призвал Евросоюз разработать всеобъемлющий план решения миграционного кризиса и пообещал поддержку со стороны МОМ.