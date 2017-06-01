01 июня 2017

Выход из Парижского соглашения по климату для США будет долгим

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Есть большая вероятность того, что США выйдут из Парижского соглашения по климату, которое было подписано в 2015 году. Президент Дональд Трамп обещает огласить окончательное решение в ближайшее время.

Эксперты, тем временем, пытаются оценить последствия.

По словам профессора экологии из Университета Калифорнии Энн Карлсон, есть три возможных пути выхода. Первый заключается в том, что Белый Дом просто прекратит выполнять свои обязательства в рамках соглашения. Второй – США официально выйдут из договора.

[Энн Карлсон, профессор экологии из Университета Калифорнии]:
«И третий самый радикальный путь – это выход не только из Парижского соглашения, но и из Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Мы были её частью последние 25 лет. Её изначально подписал Джордж Буш в 1992 году».

Другие эксперты говорят, что действовать нужно, поскольку климат изменяется именно из-за деятельности человека.

[Дэниел Суэйн, эксперт по климату]:
«Если мы не изменим подход, то к концу XXI века наш климат будет очень не похож на климат XX века. И это будет не очень хорошо для людей и всех обитателей Земли».

Дональд Трамп не раз высказывал мнение, что изменение климата – это надуманная теория, и что промышленность никак не влияет на этот процесс.

Тем временем, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что выход США из Парижского соглашения может быть очень длительным.

[Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии]:
«Всё не так просто. Американцы не могут просто выйти из климатического соглашения. Господин Трамп так считает, потому что он не ознакомился со всеми документами досконально. После вступления соглашения в силу в ноябре 2016 года потребуется 3-4 года, чтобы из него выйти».

Изначально не присоединились к Парижскому соглашению только Сирия и Никарагуа.

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