Зонд НАСА полетит к Солнцу в 2018 году

[Никола Фокс, сотрудница НАСА]:

«Миссия солнечного зонда станет самой горячей и стремительной. Мне нравится называть её самой крутой горячей миссией под Солнцем. Зонд войдёт в зону очень высокой температуры и погрузится в солнечную корону».

«Прикоснуться» к Солнцу планирует НАСА уже в следующем году. Аэрокосмическое агентство запустит к светилу космический зонд «Паркер». Он поможет изучать солнечную активность и даст более полную картину влияния космической погоды на жизнь Земли.

Солнечному зонду предстоит выдерживать температуру, достигающую 1400 градусов по Цельсию, мощное радиационное излучение и столкновение с частицами, которые двигаются со сверхзвуковой скоростью.

Станция «Паркер» будет вращаться вокруг Солнца на расстоянии семь миллионов километров. Это почти в восемь раз ближе, чем когда-либо подлетал к этой звезде любой космический аппарат.

Полученные данные зонд будет отправлять на Землю. Они помогут выяснить, почему внешние слои атмосферы Солнца горячее его поверхности. Аппарат поможет изучать источники солнечного ветра, частицы околосолнечной плазмы, а также механизмы ускорения и переноса энергетических частиц.

[Никола Фокс, сотрудница НАСА]:

«Мы получим важную информацию, которая позволит лучше прогнозировать, как окружающая среда Земли реагирует на Солнце, поможет точнее прогнозировать космическую погоду».

Проект НАСА носил другое название. В среду его переименовали в честь американского астронома Юджина Паркера, которому скоро исполнится 90 лет. Он одним из первых в мире занялся исследованием свойств солнечного ветра.