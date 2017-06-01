Начались продажи обновлённой Nokia 3310

Обновлённая модель культовой Nokia 3310 разлетается с полок магазинов. Недавно она поступила в продажу и снова стала хитом.

В 2000 году этот телефон был самым популярным в мире. Он также был первым телефоном многих современных пользователей смартфонов.

[Аско Парккасаари, менеджер магазина]:

«Старый добрый телефон возвращается на рынок. Он вызывает ностальгию. Преимущество – длительная работа батареи по сравнению со смартфоном, который держится один-два дня. Батарея этого телефона, как предполагается, будет разряжаться 2-3 недели».

У новой 3310 — более округлый дизайн, цветной экран и двухмегапиксельная камера. По-прежнему можно установить только одну мелодию звонка и на один контакт записать только один номер. С этого телефона можно будет позвонить, отправить смс, а также послушать радио и поиграть в змейку.

[Осси Корпела, представитель компании HMD]:

«3310 был знаковым продуктом своего времени. В нём было много инноваций, включая длительную работу батареи. <> Сегодня современным пользователям, особенно в Финляндии, нравятся ретро-вещи. Вот почему их привлекает этот телефон».

Пользователи говорят, что у возвращения к кнопочным телефонам много плюсов.

[студентка]:

«Чтобы не заходить в соцсети, например, в Instagram и Snapchat. Чтобы осталась только главная функция – звонки».

[студентка]:«Можно будет поменьше сидеть в телефоне. Сегодня мы проводим в нём много времени». [студентка]:«Нужно открыться и начать говорить с людьми лицом к лицу, а не сидеть в телефоне».

Старой версии Nokia 3310 в мире было продано около 126 миллионов штук.