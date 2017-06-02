02 июня 2017

«Писающий мальчик» в Брюсселе принарядился в костюм Астерикса

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Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Брюсселя, «Писающий мальчик», сменила облик. Она обзавелась костюмом Астерикса – весёлого персонажа французских комиксов.

И, конечно, если Астерикс здесь, то сюда идёт и его лучший друг Обеликс с пёсиком Идефиксом на руках. Эта весёлая компания собралась тут не случайно – в Брюсселе открылась выставка, посвящённая комиксу «Астерикс в Бельгии».

[туристка из Франции]:
«Приятно видеть, что «Писающий мальчик» одет в костюм Астерикса. Мы знаем, что он персонаж комикса Удерзо. Это забавно, а бельгийцы любят повеселиться».

История гласит, что Астерикс — вымышленный герой французского комикса, родился буквально за 15 минут. Его придумали художник Альбер Удерзо и писатель Рене Госинни. Первый комикс вышел в свет в 1959 году во французском журнале «Пилот».

Весёлые истории о забавных галлах полюбили и дети, и взрослые во всём мире. Но в 77-м году Госинни скоропостижно скончался. И последним из-под его пера вышел «Астерикс в Бельгии».

Выставка в Брюсселе знакомит посетителей с содержанием этого комикса. При этом выделяет эпизоды, которые относятся к Бельгии и её истории.

[Виллем де Граве, директор Музея комиксов в Брюсселе]:
«Для бельгийцев это особая книга. Она дань уважения нашей стране и нашей культуре. В ней представлено всё типичное для Бельгии: то, что нам нравится такая хорошая еда, как гентский ватерзой, то, что мы придумали картофель фри, наше кружево, которое можно найти в брюссельских магазинах».

На выставке есть несколько интерактивных экспозиций. Организаторы постарались сделать её интересной, познавательной и весёлой. Работать она будет до 3 сентября.

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