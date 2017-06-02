Промышленный сектор еврозоны в мае восстанавливался быстрее

Промышленность еврозоны в мае расширялась самыми быстрыми темпами за последние шесть лет. Экономическая активность увеличивалась даже несмотря на повышение цен, и новые заказы продолжали поступать.

В мае индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам вырос до 57 пунктов с 56,7 пункта в апреле. Это наивысший показатель с апреля 2011 года.

[Нейл Уилсон, старший аналитик рынка в ETX Capital]:

«Дела в еврозоне идут очень хорошо, восстановление отличное. Индекс менеджеров по закупкам — на наивысшем за шесть лет уровне. Сегодня экономика еврозоны на мировой карте – яркое пятно».

Индекс Национальной ассоциации менеджеров по закупкам основан на исследовании деятельности менеджеров около 300 промышленных компаний. Он показывает состояние делового климата.

Признаки того, что экономика блока восстанавливается стабильно и широкомасштабно, станут хорошей новостью для Европейского Центробанка. Однако экономисты говорят, что повод для опасений ещё есть.

[Нейл Уилсон, старший аналитик рынка в ETX Capital]:

«Если бы Центробанк не проводил в еврозоне программу количественного смягчения, то ситуация бы стала ухудшаться. Мне кажется, что именно поэтому Марио Драги и ЕЦБ, несмотря на хорошие показатели, очень и очень обеспокоены. Уровень инфляции не растёт. На самом деле он снова упал, что вызывает большие опасения. Без количественного смягчения восстановление станет медленным или превратится в регресс».

Главной движущей силой в восстановлении промышленности была Германия, крупнейшая экономика Европы. Однако позитивные сдвиги наблюдались и в других странах. Франция была немного позади, но при этом текущий квартал для промышленного сектора страны стал самым благоприятным за последние шесть лет.