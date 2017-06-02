В Уганду бежали уже 800 тысяч южносуданцев

Деревянный мост через небольшой ручей – единственное, что отделяет Южный Судан от Уганды на пункте пограничного контроля Бусиа. Каждый день здесь проходят сотни южносуданских беженцев, которые спасаются от военного конфликта в стране. По данным УВКБ ООН, их в Уганде – уже сотни тысяч.

Многие добираются до границы подолгу. Эта беженка с тремя детьми шла сюда почти полторы недели. В пути часто видели зверства боевиков.

[беженка из Южного Судана]:

«Они преследовали нас по дороге сюда. Но когда мы проходили через деревни, люди всегда давали нам поесть».

Беженцы приходят измождёнными, дети голодные.

[Беатрис Эйджонье, волонтёр]:

«У них ноги опухшие, дети истощённые, они голодны и постоянно плачут».

Межэтнический военный конфликт начался в Южном Судане в декабре 2013 года. Причиной стало то, что президент – представитель народности динка, отправил в отставку вице-президента, принадлежащего народности нуэр. В 2015-м враждующие стороны заключили мирное соглашение. Однако в июле прошлого года опять вспыхнули жестокие столкновения, охватив многие регионы страны.

В настоящее время в Уганде укрываются почти 800 тысяч южносуданских беженцев. Её власти надеются на помощь международных доноров. Нужно собрать два миллиарда долларов.