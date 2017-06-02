Дональд Трамп объявил о выходе США из климатического соглашения

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы выходим. Но мы начнём переговоры и посмотрим, сможем ли договориться о справедливом соглашении. Если сможем – отлично. Не сможем – тоже хорошо».

В Розовом саду у Белого дома Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, подписанного почти всеми странами мира в 2015 году.

Президент сказал, что попытается добиться более выгодных условий для США. По его словам, в нынешнем виде соглашение даёт преимущества многим странам, но не США.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Настало время поставить интересы Янгстауна в Огайо, Детройта и Мичигане, Питтсбурга в Пенсильвании и многих-многих других городов этой великой страны выше интересов Парижа во Франции».

Выход из соглашения был одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. По словам президента, договор подразумевал потерю рабочих мест, снижение зарплат, закрытие фабрик и сокращение финансового благосостояния американцев.

Рабочие угольной промышленности поприветствовали решение президента. Некоторые поддержали его и на улицах Лос-Анджелеса.

[житель Лос-Анджелеса]:

«Он принял решение и его выполняет. Добился ли Обама такого же прогресса? Не знаю. Но Трамп создаёт в Америке больше рабочих мест. В итоге, думаю, все будут довольны».

Через несколько часов после заявления президента у Белого дома прошёл протест.

[Майкл Брин, глава «Проекта национальной безопасности Трумэна»]:

«Каждый человек на Земле сегодня что-то потерял, но больше всего потеряли граждане США».

Разочарованы решением и в ООН.

[Стефан Дюжаррик, представитель Генерального секретаря ООН]:

«Решение США выйти из Парижского соглашения по климату – это разочарование для тех, кто прилагал усилия, чтобы сократить выбросы парниковых газов, и поддерживал глобальную безопасность».

Учёные говорят, что изменение климата происходит из-за чрезмерных выбросов в атмосферу парниковых газов. Из этого следует, что США вносят немалый вклад в повышение температуры на планете. Согласно подсчётам — около трёх миллиардов тонн СО2 в год. По мнению исследователей, из-за этого ледники таят быстрее, повышается уровень мирового океана.

Однако Дональд Трамп неоднократно называл теорию об изменении климата выдумкой учёных. Он объявил, что США немедленно прекратят выполнение договора, а также не будут выплачивать взносы в так называемый Зелёный климатический фонд, который стоил США огромной суммы.