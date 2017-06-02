Бразилия выходит из рецессии самыми быстрыми темпами с 2013 года

Бразильская экономика вышла из худшей в истории страны рецессии. Теперь наблюдаются самые быстрые за последние четыре года темпы роста. Об этом говорят правительственные данные. Это хорошие новости для президента страны Мишела Темера, который оказался в центре коррупционного скандала.

В первом квартале ВВП Бразилии вырос на 1% по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил Бразильский институт географии и статистики. Это самый быстрый рост со второго квартала 2013 года.

[Ребека де ла Рокке, ответственная за учёт национальных счетов]:

«В этом триместре наблюдается достаточно выразительный рост. Только точка отсчёта находилась на более низком уровне после восьми подряд триместров снижения темпов роста. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше».

Восстановление роста прогнозировали и экономисты.

Бразильский институт географии и статистики также пересмотрел данные за четвёртый квартал прошлого года. Согласно обновлённой информации, темпы роста крупнейшей экономики Латинской Америки сократились на полпроцента, а не на 0,9%, как сообщили изначально.

Окончание рецессии может сыграть на руку президенту Темеру. Страну охватили протесты с призывом к его отставке. Кроме того, Верховный суд начал расследование в отношении него по обвинениям в коррупции и препятствовании правосудию.

Этот экономический кризис стал худшим для страны с 1901 года, когда начали вести статистику. Он привёл к масштабной безработице и заставил уйти с поста предыдущего президента Дилму Русеф. В прошлом году ей объявили импичмент за нарушение бюджетного законодательства.