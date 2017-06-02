Испытанием вакуумного поезда Hyperloop займутся в Нидерландах

Hardt Global Mobility

Новый испытательный центр для тестирования вакуумного поезда Hyperloop открывается в Нидерландах. В этом году студенты Делфтского технического университета победили в конкурсе Илона Маска – автора новаторской идеи сверхскоростной транспортной системы.

Теперь они получили право реализовать технологию будущего.

[Тим Хаутер, сооснователь компании Hardt Global Mobility]:

«Вы видите первый европейский испытательный центр Hyperloop. Здесь мы протестируем на невысоких скоростях все жизненно важные системы. У нас есть 30-метровая стальная труба, в которой мы создадим вакуум и проведём испытания».

Предполагается, что вакуумный поезд будет передвигаться по наземному трубопроводу, установленному на опорах. Внутри трубы планируется создавать сильно разреженный воздух. Поезд будет перемещаться на магнитной или воздушной подушке и сможет развивать скорость до 1200 километров в час.

[Тим Хаутер, сооснователь компании Hardt Global Mobility]:

«Hyperloop может сделать города более доступными. Можно жить далеко от места работы, но тратить на дорогу минимум времени. Эта система для тех, кто ездит каждый день».

Стартап финансируют несколько крупных нидерландских компаний. К 2019 году он планирует построить трубу длиной несколько километров для испытаний на высоких скоростях.

А уже к 2021-му энтузиасты хотят запустить первую коммерческую линию между Амстердамом и Парижем.