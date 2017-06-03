Машины да Винчи показали на выставке

Машины Леонардо да Винчи, включая летательный аппарат и переносной мост, показали на новой выставке в бельгийском городе Брюгге.

Хотя чертежи великого живописца воплощали в трёхмерных моделях и раньше, организаторы говорят, что экспозиция — крупнейшая в своём роде.

Впервые зрителям представили 100 машин и механизмов, придуманных или усовершенствованных итальянским изобретателем около 500 лет назад. Все их сделали по чертежам Леонардо.

Несколько моделей произвели в реальную величину. Среди них птицеподобный аэроплан для полёта человека. Другие воссоздали в уменьшенном виде из дерева и других материалов, которые были во времена да Винчи.

Изобретения Леонардо были очень разнообразными и инновационными для его времени. Некоторые придумал не он, но серьёзно их доработал.

Уже в XV веке художник размышлял над созданием машин, подобных вертолётам, самолётам и подводным лодкам. Он также первым начал пользоваться понятиями инженерии, гидродинамики, оптики и анатомии.

[Винсент Дамсо, технический специалист]:

«Удивительно то, что видишь его изобретения и понимаешь, что они актуальны в наши дни. Возьмём для примера цепную передачу. Сегодня её можно увидеть на велосипедах. Но её изобрели уже в то время».

Посетители выставки смогут проверить некоторые машины в действии, а также посмотреть оригинальные записи Леонардо.

В Брюгге выставка пробудет полгода. Затем её привезут в Стамбул и Дубай. После этого она начнёт полугодовое турне по Азии и США.