Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Кувейт, Перу и Польша вошли в Совбез ООН

Генеральная Ассамблея ООН избрала непостоянных членов Совета Безопасности на двухлетний срок. Это Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинее, Кувейт, Перу и Польша. Свои обязанности страны начнут выполнять с 1 января 2018 года.

Для избрания государство должно получить как минимум две трети голосов Ассамблеи, которая включает 193 члена.

Кот-д’Ивуар получил 189 голосов, Экваториальная Гвинея – 185, Кувейт – 188, Перу – 186 и Польша – 190. При этом, в число непостоянных членов также войдут Нидерланды. Они получили 184 голоса и, согласно договорённости, сменят Италию. В прошлом году обе страны после пяти раундов голосования набрали по 95 голосов, что было меньше 75%. После этого они договорились разделить между собой двухлетний срок.

[Витольд Ващиковский, министр иностранных дел Польши]:

«Это удивительный момент для празднования победы польской дипломатии. Мы 20 лет ждали, чтобы вернуться в Совет Безопасности в качестве непостоянных членов. Мы победили с впечатляющим результатом – 190 голосов. Почти всё ООН проголосовало за нас, вся организация».

Совет Безопасности включает 10 непостоянных представителей. Их избирают каждый год по пять стран на срок в два года. Пять постоянных членов — это США, Великобритания, Франция, Китай и Россия.

Совет — единственный орган ООН, решения которого носят обязательный характер, и который может вводить санкции и разрешать применение военной силы.

Количество мест непостоянных членов закреплено в зависимости от части света. Для стран Африки и Азии выделено пять мест, одно для стран Восточной Европы, два для латиноамериканских и карибских стран и два для западноевропейских и других государств.

Региональные группы обычно договариваются о новом кандидате. Гонки за место в Совете Безопасности крайне редки.