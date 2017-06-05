05 июня 2017

Первую карту Диснейленда выставят на аукцион в Лос-Анджелесе

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Первую карту Диснейленда ручной работы выставят на аукцион в Лос-Анджелесе. Выручить за неё предполагается до 900 тысяч долларов.

Этот раритет создан в 1953 году. Уолт Дисней попросил художника Херба Раймана нарисовать карту будущего тематического парка развлечений. Он планировал показывать её инвесторам. Дисней дал художнику два дня. Однако тот сказал, что так быстро создать карту невозможно.

Тогда будущий основатель Диснейленда взялся за работу вместе с Райманом. Через 48 часов карта была готова.

[Майк Ван Итон, аукционист]:
«Когда Рой Дисней приехал в Нью-Йорк, он мог показать инвесторам, как будет выглядеть парк. И почти так же он выглядит сейчас. Главная улица такая же, Страна фантазий и Реки Америки очень похожи, что-то было перемещено, но в целом концепция парка осталась такой, как в 53-м – за два года до открытия парка».

На аукцион также выставят около 1000 других лотов, которые стали частью истории Диснейленда. Среди них – автомобиль аттракциона Autopia. За него рассчитывают выручить до 20 тысяч долларов. С молотка уйдёт редкий путеводитель Диснейленда 1955 года, подписанный Уолтом Диснеем. Его ожидаемая цена – 9000 долларов.

[Майк Ван Итон, аукционист]:
«У нас пройдёт аукцион памятных вещей Диснейленда, которые появлялись с 1953 года вплоть до сегодняшнего дня. Это множество исторических артефактов, реквизит, костюмы, сувениры из парка – более 900 предметов. Это будет потрясающий аукцион».

Все лоты принадлежат коллекционерам или бывшим работникам Диснейленда, которые хранили их как память.

Аукцион состоится 25 июня.

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