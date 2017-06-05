Наводнения на Тайване: не менее 4 погибших

Наводнения на Тайване уже унесли жизни, по меньшей мере, четверых человек. Ещё 35 пострадали. Об этом сообщают местные СМИ.В центральной и южной части острова закрыты школы, не работают правительственные учреждения.

В воде оказалось более 25 тысяч жилых домов. Тысячи семей остались без электроэнергии и доступа к питьевой воде. В пострадавших регионах работают спасатели.

[спасатель]:

«Мы эвакуировали здесь четверых. Одному из них больше ста лет».

Наводнения начались после нескольких дней проливных дождей. Разрушены мосты. Потоком сносит автомобили. В ряде регионов сошли оползни.

[местная жительница]:

«Многие, кто выращивает здесь урожай, зависят от этого моста. По нему было удобно переезжать на другую сторону. Теперь стало неудобно».

Отменено либо задержано несколько сотен авиарейсов.

Как предсказывают метеорологи, дожди на острове продолжатся.