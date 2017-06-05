«Бойня на Тяньаньмэнь»: тысячи свечей зажгли в Гонконге

[Лэ Чхёкъянь, бывший депутат]:

«Это не просто поминальное мероприятие. Это протест, негодование в отношении режима, который репрессировал людей не только в 1989, но осуществляет репрессии и сегодня. То есть эта тема очень актуальна в свете того, что сегодня происходит в Гонконге».

В парке Виктория в Гонконге тысячи человек зажгли свечи. Они собрались здесь, чтобы помянуть погибших в так называемой «бойне на площади Тяньаньмэнь». Организаторы говорят, что пришло около 110 тысяч человек.

Кровавые события на пекинской площади Тяньаньмэнь произошли 28 лет назад 4 июня 1989 года. Тогда тысячи студентов и молодых людей проводили многонедельный протест с призывом отказаться от коммунистической идеологии и перейти к демократии. Власти направили на молодёжь вооружённых военных и танки.

По разным оценкам, погибло от 300 до 7000 человек.

[участник акции]:

«Мы не должны забывать историю. Мы должны помнить это событие ради наших соотечественников на материке. Мы не должны отказываться от мечты (добиться демократии)». [участник акции]:

«Подавление 4 июня занимает важное место в истории Гонконга. С 1989 года оно затронуло всех, включая мигрантов, бежавших с материка, и людей, которые противостоят компартии. Всё, что мы делаем, связано с 4-м июня».

Гонконг – специальный административный район Китая. Долгое время он был британской колонией, а сейчас входит в состав КНР по принципу «одна страна – две системы». Здесь людям предоставлено больше свобод, поэтому подобные акции проводить можно.

В материковом Китае тема событий 4-го июня до сих пор входит в список запрещённых. Многие активисты, которые участвовали в протестах, – по-прежнему в тюрьмах. Кроме того, власти до сих пор не опубликовали точное число погибших.

К чувствительной для компартии дате на Тяньаньмэнь усилили меры безопасности.