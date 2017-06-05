Мода и революция: как менялись наряды дам в России

Первая мировая война, революция… События начала XX века стали большим потрясением для России и всего мира. Проследить ход истории по нарядам модниц прошлого века предлагает выставка Музея Москвы.

1900-е — эпоха прекрасных дам. Тончайшее кружево, щедро расшитое жемчугом и пайетками. Модельеры вдохновлялись костюмами древнерусских царевн. Этот подвенечный наряд шили на заказ для одной самых стильных невест Москвы.

[Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы]:

«Именно так одевались дамы в тот период. Это очень красивые, роскошные платья. Очень много ручной работы, много брендов известных домов моды можно было увидеть и в магазинах, и на улицах города».

После революции 1917 года женский образ стремительно меняется: большевики объявляют моду буржуазным пережитком. Серое льняное платье – типичный наряд той эпохи.

В тот же период обращаются к русскому стилю, но уже крестьянскому. Большевики намеренно противопоставляли его буржуазному. На голове неизменный атрибут — революционная красная косынка.

[Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы]:

«Революция очень изменила облик людей. Мода становится совсем другой. Проще, более практичней и универсальной, где-то немного более примитивной».

Заключительная часть выставки – 20-е годы — эпоха так называемой Новой экономической политики. В стране ненадолго возрождаются частные производства. Дамы истосковались по элегантным силуэтам и дорогим тканям. Из-за дефицита в ход идут запасы из бабушкиных сундуков. Эффектные наряды из дореволюционных тканей – заветная мечта модниц той эпохи.

[Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы]:

«Например, это платье. Оно было дореволюционное, длинное со шлейфом. Дама его перешила по новой моде. Видимо, побудило желание, чтобы платье было красивым, — как она, возможно, могла видеть в картинках в старых журналах».

Период Новой экономической политики завершается уже к концу 20-х годов. После Россию ждут годы коллективизации, затем – Вторая мировая война. Мода вновь возвращается к простоте и стандартизации.