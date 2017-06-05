Венесуэльский скрипач-оппозиционер провёл уличный концерт

Уличный концерт молодых музыкантов в Каракасе. Его инициатор – скрипач Вилли Артеага. Он известен тем, что поддерживает антиправительственные протесты с помощью искусства.

Посреди хаоса и насилия Артеага играет на скрипке, чтобы музыкой достучаться до властей и силовиков, подавляющих массовые выступления народа. На одной из таких акций венесуэльский солдат сломал скрипку музыканта.

Поклонники Артеаги купили ему новый инструмент и пообещали собрать деньги на благотворительность. Скрипач решил провести уличный концерт, чтобы ещё раз попросить людей о помощи. В Каракасе много музыкантов, которые по разным причинам лишились своих инструментов.

[Вилли Артеага, скрипач]:

«Я провожу этот концерт, чтобы собрать коллекцию скрипок и пожертвовать их таким подросткам, как Хоэль. Кто-то из них потерял инструмент, у кого-то его украли, и теперь у них нет денег на новые, и они не могут учиться музыке». [посетитель концерта]:

«Он использует язык культуры, язык мира, чтобы обратиться к властям, к национальной гвардии и призвать их переосмыслить свои поступки. Его послание много значило для нас, поэтому мы и пришли сегодня».

Протесты в Венесуэле вспыхнули с новой силой в начале марта. Причиной послужило решение Верховного суда взять на себя функции парламента, а депутатов Национальной ассамблеи лишить неприкосновенности. И хотя это не было исполнено, антиправительственные протесты не прекратились.

Они проходят на фоне тяжёлого экономического кризиса. В стране не хватает основных продуктов питания и товаров первой необходимости. При этом многие теряют работу.