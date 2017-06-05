С Эйфелевой башни можно спуститься по тросу

В Париже для любителей высоты и скорости появился новый аттракцион. Стальной трос соединил Эйфелеву башню и Марсово поле. Спуск начинается на высоте 115 метров над землёй. Разгоняясь по наклонной траектории, энтузиасты развивают скорость до 90 километров в час.

К слову, так же быстро летит и теннисный мяч при подаче. Экстремальное развлечение призвано напомнить, что в Париже проходит Открытый чемпионат Франции по теннису – один из четырёх турниров Большого шлема.

[жительница Франции]:

«Я так волнуюсь, жду спуска с нетерпением, но без страха. Честно говоря, люблю высоту, поэтому никакого потрясения нет». [житель Франции]:

«Поначалу кажется, что умрёшь, и потом – словно уже умираешь. А когда спускаешься сюда, то снова рождаешься. Это что-то поразительное. Просто здорово, потрясающе».

Открытый чемпионат Франции-2017 проходит с 28 мая в теннисном центре «Ролан Гаррос». Завершится турнир 11 июня. Трансляцию соревнований можно посмотреть на Марсовом поле, где для болельщиков установлены большие экраны.