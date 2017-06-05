С Эйфелевой башни можно спуститься по тросу

К слову, так же быстро летит и теннисный мяч при подаче. Экстремальное развлечение призвано напомнить, что в Париже проходит Открытый чемпионат Франции по теннису – один из четырёх турниров Большого шлема.
[жительница Франции]:
«Я так волнуюсь, жду спуска с нетерпением, но без страха. Честно говоря, люблю высоту, поэтому никакого потрясения нет».
[житель Франции]:
«Поначалу кажется, что умрёшь, и потом – словно уже умираешь. А когда спускаешься сюда, то снова рождаешься. Это что-то поразительное. Просто здорово, потрясающе».
Открытый чемпионат Франции-2017 проходит с 28 мая в теннисном центре «Ролан Гаррос». Завершится турнир 11 июня. Трансляцию соревнований можно посмотреть на Марсовом поле, где для болельщиков установлены большие экраны.