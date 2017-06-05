Сможет ли Италия защитить производителей своих продуктов?

Итальянскому правительству казалось, что успеха можно добиться просто: создать официальный логотип «Сделано в Италии», чтобы защитить национальных экспортёров продуктов питания от иностранных копий.

Итальянские сыры, ветчину, пасту и игристые вина на полках супермаркетов по всему миру такой логотип бы отделил от тех, которые только выглядят как итальянские. Например, от пармезана, сделанного в Новой Зеландии, или Просекко, разлитого в Бразилии.

Но всё оказалось не так просто. Пищевая отрасль, вместо того чтобы объединиться против общего врага и вернуть себе миллиарды евро дохода, разделилась.

Одни говорят, что логотип можно присваивать только продукции, которая сделана исключительно из итальянских ингредиентов. Другие настаивают, что брендировать нужно также продукцию из импортированного сырья.

Как сообщило профильное министерство, проект анонсировали в прошлом году. Консультации с производителями начались в марте. Эксперты говорят, что введение логотипа может увеличить стоимость мелких и средних итальянских предприятий по производству продуктов питания на 5 %.

Но пока производители могут сойтись только в одном: иностранные компании прибегают к нечестной конкуренции, продвигая свои товары как итальянские. Страна происхождения указывается только в описании мелким шрифтом.