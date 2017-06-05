05 июня 2017

Стена для скалолазания или компьютерная игра?

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Если обычные физические упражнения вам наскучили, можно поиграть на такой стене для скалолазания. Её разработали в Финляндии. Первая в своём роде, она напоминает гигантский сенсорный экран.

Нужно приложить немало усилий, чтобы справиться со всеми летучими мышками. Разработчики говорят, что технология привлечёт к спорту больше детей, которые любят компьютерные игры.

[Райне Каястила, любитель скалолазания]:
«Дети вообще могут не обращать внимания на эти стены. Но когда они видят игру, их это может увлечь. Они начнут играть, но по сути будут заниматься скалолазанием».

Летучие мыши – только один из вариантов. Можно выбрать, например, соревнование с напарником.

[Райне Каястила, любитель скалолазания]:
«Активные компьютерные игры не такие уж подвижные. Например, в виртуальном теннисе используются только пальцы или руки. А здесь на самом деле делаешь физические упражнения, аналогичные обычному скалолазанию».

Напротив экрана установлена так называемая камера глубины, которая может отслеживать движения человека в трёхмерном пространстве. Также есть проектор, который показывает анимацию.

На международный рынок игра поступила в прошлом году в трёх вариациях. Сегодня её используют в 23 страна мира, включая США, Австралию, Сингапур, Китай и Мексику.

[Райне Каястила, любитель скалолазания]:
«Дети забывают, что занимаются физическими упражнениями, уже через две минуты. Они смеются и веселятся».

Стоит вся система около 15 тысяч долларов. То есть пока конечными покупателями, скорее всего, останутся парки активного досуга.

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