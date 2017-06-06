06 июня 2017

Пять арабских стран разорвали дипотношения с Катаром

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Саудовская Аравия, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн в понедельник разорвали дипломатические отношения с Катаром. Эмират обвинили в поддержке террористических группировок, включая «Братьев-мусульман».

Саудовская Аравия объявила, что останавливает всё наземное, водное и воздушное сообщение с эмиратом. Государственная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways заявила, что приостанавливает все полёты в столицу Катара Доху и обратно. Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ дали всем катарским посетителям три дня на выезд.

Катар также исключили из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

За последние несколько лет это самый серьёзный раскол в отношениях между наиболее влиятельными арабскими странами.

Экономический удар последовал незамедлительною. Биржевой индекс Катара рухнул на 8%. Упала стоимость акций и стран, объявивших о разрыве.

[Ахмед Абдельвахид, представитель Daman Securities]:
«Когда сегодня открылись катарские биржи, мы увидели резкий скачок вниз. В начале сессии скачок составил почти 800 пунктов, и это сказалось на нас сильнее, чем обычно. Надеемся, что это влияние временное. Я считаю, что оно временное, и что рынки вернутся в состояние, которое было до принятия решения».

Турция уже призвала страны к диалогу.

[Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции]:
«У стран могут быть какие-то разногласия, разные взгляды, но диалог должен продолжаться при любых обстоятельствах, и проблемы необходимо разрешать мирно».

Власти Катара отвергают обвинения в том, что поддерживают террористические группы. Они также говорят, что против них развернули клеветническую кампанию.

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