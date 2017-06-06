Рабочие испанских портов объявили забастовку

Докеры в испанских портах начали в понедельник трёхдневную забастовку. Они недовольны законом, который парламент принял в мае. Согласно нему, должна прекратиться многолетняя монополия национальной ассоциации рабочих, которая ведёт погрузку и выгрузку в 46 портах Испании.

В связи с изменением законодательства докеры могут лишиться более 6000 рабочих мест, а также части зарплаты.

При этом, согласно испанским законам, полностью останавливать работу портов не допускается. Докеры час бастуют, час — снова работают.

[работник порта]:

«Несколько докеров продолжали работать из-за ограничений, установленных законом, которые мы считаем неприемлемыми. Но думаем, что забастовка принесла положительный результат, и надеемся на решение проблем». [Висент Паласи, пресс-секретарь порта Валенсии]:

«По сравнению с предыдущими забастовками всё прошло спокойнее. Возможно, транспортные компании, предупреждённые о забастовке, ожидали проблем с разгрузкой, погрузкой и решили отложить всё на другой день».

Ранее работники портов планировали провести восьмидневную забастовку, однако сократили её до трёх дней. На уступки они пошли, когда профсоюзы достигли предварительного соглашения о правах докеров. Однако договориться об отмене увольнений 6000 рабочих пока не удалось.

Забастовка продолжится 7 и 9 июня.

Примерно две трети импортируемых и экспортируемых Испанией товаров проходят через порты. Длительные забастовки могут нанести ущерб автомобильной промышленности и сельскохозяйственной отрасли страны.