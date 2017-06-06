Рабочие испанских портов объявили забастовку

В связи с изменением законодательства докеры могут лишиться более 6000 рабочих мест, а также части зарплаты.
При этом, согласно испанским законам, полностью останавливать работу портов не допускается. Докеры час бастуют, час — снова работают.
[работник порта]:
«Несколько докеров продолжали работать из-за ограничений, установленных законом, которые мы считаем неприемлемыми. Но думаем, что забастовка принесла положительный результат, и надеемся на решение проблем».
[Висент Паласи, пресс-секретарь порта Валенсии]:
«По сравнению с предыдущими забастовками всё прошло спокойнее. Возможно, транспортные компании, предупреждённые о забастовке, ожидали проблем с разгрузкой, погрузкой и решили отложить всё на другой день».
Ранее работники портов планировали провести восьмидневную забастовку, однако сократили её до трёх дней. На уступки они пошли, когда профсоюзы достигли предварительного соглашения о правах докеров. Однако договориться об отмене увольнений 6000 рабочих пока не удалось.
Забастовка продолжится 7 и 9 июня.
Примерно две трети импортируемых и экспортируемых Испанией товаров проходят через порты. Длительные забастовки могут нанести ущерб автомобильной промышленности и сельскохозяйственной отрасли страны.